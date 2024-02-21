«Шикарный подарок ВСУ»: военкор назвал главную ошибку Морозова-Мурзы Военкор Стешин: Мурза преподнес «шикарный подарок» ВСУ, назвав потери ВС РФ

Фото: МО Украины

Военный блогер Морозов-Мурза преподнес ВСУ и Западу «шикарный подарок», заявил NEWS.ru военный корреспондент Дмитрий Стешин. По его словам, потери ни одной нормальной армии мира никогда не находятся в общем доступе. Он подчеркнул, что такая информация появляется в Сети лишь спустя многие годы после окончания военных действий, иначе может привести к «ужасающим» последствиям.

Морозов-Мурза преподнес шикарный подарок в информационной войне Украины и Запада против России. Они даже не мечтали о таком подарке. Эта липовая цифра внушила ВСУ и Украине ложные надежды на то, что они все-таки смогут измотать Россию и принудить ее к миру за счет якобы гигантских потерь. И вот эти ложные надежды могут стоить еще сотен тысяч жизней наших и украинских солдат, — сказал Стешин.

Говоря о правилах ведения блога действующим военнослужащим, Стешин вспомнил свою службу в батальоне «Восток» во время штурма Мариуполя. Он рассказал, что не стал публиковать кадры, которые тогда были в его распоряжении. По его словам, это могло дать какую-то важную информацию противнику.

У меня были совершенно потрясающие кадры уличных боев, будто бы из боевика. Наши тогда брали квартал Восточный и здание ТЭЦ на окраине Мариуполя. Но эти кадры появились в открытом доступе только через месяц, когда Мариуполь был полностью освобождён. Я прекрасно понимал, что эти кадры нельзя ни в каком случае светить в эфире и уж тем более показывать врагу. Ведь противник отсматривает всю информацию, поступающую с фронта, очень внимательно, — заявил Стешин.

О смерти Морозова сообщил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман. По словам его знакомых, блогер покончил с собой. В своих публикациях Морозов нередко подвергал критике действия Минобороны России в рамках проведения специальной военной операции. В частности, одни из последних его публикаций касались взятия российскими войсками под контроль Авдеевки, в частности, он назвал потери российской армии.

Заявления Мурзы публично подвергали сомнению некоторые общественно-политические деятели и журналисты. С критикой в адрес Морозова выступали, в частности, публицист Армен Гаспарян и блогер Юлия Витязева. Последняя отмечала, что некоторые публикации Мурзы можно расценить как фейки о ВС РФ.