Шествие «Бессмертного полка» прошло в Никарагуа Более 250 жителей Никарагуа приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Фото: МИД РФ

Жители столицы Никарагуа Манагуа устроили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», приуроченной к празднованию Дня Победы 9 мая, сообщили представители посольства России в республике. Там уточнили, что участие в мероприятиях приняли более 250 человек, среди которых были представители местных властей, главы дипмиссий дружественных стран, выпускники советских и российских университетов, а также участники Всемирного фестиваля молодежи.

Представители правительства Никарагуа, главы дипломатических миссий дружественных стран, аккредитованных в Никарагуа, выпускники университетов Советского Союза и России, участники Всемирного фестиваля молодежи прошли в едином строю с российскими соотечественниками и сотрудниками представительств России в Никарагуа, неся портреты своих героических родственников, — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали об акции «Бессмертный полк» в центре столицы Испании, там участие в шествии приняли около двух тысяч человек. Оно прошло на центральном проспекте Пасео-дель-Прадо. При этом к маршу присоединились не только люди российского происхождения. В акции участвовали испанцы, чьи близкие были свидетелями и жертвами войны или участвовали в борьбе с нацизмом.