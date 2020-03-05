https://static.news.ru/photo/b73914f4-5ede-11ea-9758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reporters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Меморандум о создании Кибернетических сил Евросоюза быстрого реагирования подписали шесть стран: Эстония, Польша, Хорватия, Нидерланды, Румыния и Литва, которая возглавила объединение.

Документ предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут исследовать киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов, сообщает Минобороны Литвы.

Лидер Кибернетических сил будет меняться по принципу ротации. Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия присоединились к организации в статусе наблюдателей.