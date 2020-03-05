Меморандум о создании Кибернетических сил Евросоюза быстрого реагирования подписали шесть стран: Эстония, Польша, Хорватия, Нидерланды, Румыния и Литва, которая возглавила объединение.
Документ предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут исследовать киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов, сообщает Минобороны Литвы.
Лидер Кибернетических сил будет меняться по принципу ротации. Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия присоединились к организации в статусе наблюдателей.
Ранее NEWS.ru писал, что официальный Тбилиси обвинил российскую разведку в масштабной кибератаке, совершённой в конце октября 2019 года. Тогда пострадали 15 тысяч сайтов по всей стране, в их числе были и государственные интернет-ресурсы. Президент Грузии оценила случившееся как «атаку на суверенитет государства». Информацию о том, что хакерская атака шла из РФ, подтвердили и спецслужбы Великобритании. Позже рад государств, в том числе США и Канада, осудили действия Москвы. МИД РФ, в свою очередь,
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