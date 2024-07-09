Шесть стран НАТО закупят морские мины для «сдерживания агрессора» DPA: шесть стран НАТО хотят совместно закупать морские мины

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Власти ФРГ совместно с пятью союзниками по НАТО планируют закупать морские мины, сообщает DPA со ссылкой на немецкого министра обороны Бориса Писториуса. Таким образом Альянс намерен «сдерживать агрессора». Участие в инициативе также примут Дания, Норвегия, Польша, Финляндия и Швеция.

Уточняется, что представители этих стран подписали соответствующее заявление накануне саммита НАТО. Также все стороны будут поддерживать боеспособность вооружений. Издание отмечает, что речь идет о финской системе морских мин, однако других подробностей не приводится.

Это очень эффективный способ сдерживания агрессора на море, — подчеркнул Писториус.

Ранее Писториус потребовал выделить дополнительные €4 млрд военной помощи на помощь Украине. Средства, по его словам, нужны уже во второй половине текущего года, так как выделенные ранее €7 млрд были в значительной степени потрачены или связаны контрактами. У Германии осталось лишь €200 тысяч на поддержку Киева. Однако глава Минфина ФРГ призвал власти к экономии бюджетов, а выделение допсредств для Украины в таких больших объемах он назвал «неудобным».