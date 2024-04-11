Шесть детей погибли в ДТП после выходки водителя школьного автобуса NDTV: в Индии шесть детей погибли после того, как водитель выпрыгнул из автобуса

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В индийском центральном штате Харьяна водитель на ходу выпрыгнул из школьного автобуса, сообщает телеканал NDTV. По его данным, после выходки шофера автомобиль врезался в дерево и перевернулся, в результате чего погибло шесть детей.

В момент аварии в салоне автобуса находились свыше 30 школьников, из которых 20 получили травмы разной степени тяжести. Детей госпитализировали, трое находятся в тяжелом состоянии. Полиция задержала водителя. Мужчина рассказал правоохранителям, что решил покинуть транспортное средство после того, как потерял управление. Предположительно, шофер был в нетрезвом состоянии.

Шесть детей погибли и более 20 получили ранения, когда этим утром школьный автобус протаранил дерево и перевернулся. Сообщается, что водитель был пьян, — уточнили журналисты NDTV.

По данным СМИ, школьный автобус должны были вывести из эксплуатации еще в 2018 году. Полиция также задержала директора школы, за которой числился транспорт. Кроме того, в день смертельного ДТП в школе не должны были проводиться занятия. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее три человека погибли в результате столкновения четырех машин на трассе в Славянском районе Кубани. ДТП произошло на дороге Славянск — Темрюк. Предварительно, виновником аварии стал 22-летний водитель «Газели», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Peugeot Boxer под управлением 60-летнего мужчины. После этого «Газель» опрокинулась и влетела в другой малогабаритный грузовик. Затем с виновником аварии столкнулась Lada Largus.