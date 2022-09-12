Шесть человек ранили при стрельбе в Стамбуле

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В одном из торговых центров Стамбула произошла перестрелка, в результате которой получили ранения шесть человек, сообщает Sabah. Отмечается, что пятеро пострадавших являются иностранцами.

Инцидент произошел в кафе, расположенном на территории ТЦ. Между двумя группами посетителей вспыхнул конфликт, который закончился стрельбой. Раненые, в числе которых четверо граждан Азербайджана, а также один иранец, госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает полиция. Установлено, что пострадавший гражданин Ирана не был участником конфликта. Он получил ранение случайно, когда просто проезжал мимо.

Ранее в Зеленограде посетитель устроил стрельбу в кафе, в результате которой погиб один человек и пострадали еще двое. Стрелявшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что до происшествия убийца не был знаком с жертвой.