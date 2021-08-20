Шесть человек пострадали при взрыве на морской платформе Pemex

В результате взрыва и пожара, произошедших в субботу, 21 августа, на нефтяной платформе Ku-Alpha, пострадали шесть человек. Об этом в Twitter сообщает издание Tribuna Campeche.
Сообщается о взрыве нефтяной платформы компании Petróleos Mexicanos (Pemex), расположенной в 100 км от Сьюдад-дель-Кармен. На платформе Ku-Alfa подтвердили шестерых раненых, —
пишетиздание.
В Pemex РИА Новости
Морская платформа Ku-Alpha работает в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Hа этом месторождении добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки, запасы месторождения оцениваются в 4,9 млрд баррелей.