Шесть человек пострадали при взрыве на морской платформе Pemex

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В результате взрыва и пожара, произошедших в субботу, 21 августа, на нефтяной платформе Ku-Alpha, пострадали шесть человек. Об этом в Twitter сообщает издание Tribuna Campeche.

Сообщается о взрыве нефтяной платформы компании Petróleos Mexicanos (Pemex), расположенной в 100 км от Сьюдад-дель-Кармен. На платформе Ku-Alfa подтвердили шестерых раненых, — пишет издание.

В Pemex РИА Новости сообщили , что в настоящее время не готовы дать официальный отчёт об инциденте.

Морская платформа Ku-Alpha работает в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Hа этом месторождении добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки, запасы месторождения оцениваются в 4,9 млрд баррелей.