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Власти Новой Зеландии назвали терактом нападение в супермаркете Окленда

10:51, 03 сентября 2021
Власти Новой Зеландии назвали терактом нападение в супермаркете Окленда Фото: Zhao Gang/XinHua/Global Look Press
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Вооружённый мужчина напал на покупателей супермаркета в новозеландском городе Окленд. В результате пострадали шесть человек. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом, передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл в районе Нью-Линн, в юго-западной части города. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили нападавшего. Пострадавших госпитализировали. Состояние троих из них медики оценивают как критическое.

Арден назвала нападение «жестоким и бессмысленным». По её словам, мужчина, атаковавший покупателей, являлся сторонником террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Премьер также рассказала, что нападавший был гражданином Шри-Ланки и приехал в Новую Зеландию 10 лет назад. Последние пять лет он находился под наблюдением полиции и спецслужб.

Арден добавила, что власти страны проанализируют ситуацию, чтобы выяснить насколько полно обеспечивается безопасность граждан. Она также подчеркнула, что неправильно обвинять в случившемся мусульманскую общину Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что в Турции вынесен приговор мужчине, который напал с ножом на троих российских туристов. За решёткой он проведёт 36 лет — суд назначил ему по 12 лет наказания за каждого пострадавшего.

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