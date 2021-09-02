Власти Новой Зеландии назвали терактом нападение в супермаркете Окленда

Вооружённый мужчина напал на покупателей супермаркета в новозеландском городе Окленд. В результате пострадали шесть человек. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом, передаёт ТАСС.
Инцидент произошёл в районе Нью-Линн, в юго-западной части города. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили нападавшего. Пострадавших госпитализировали. Состояние троих из них медики оценивают как критическое.
Арден назвала нападение «жестоким и бессмысленным». По её словам, мужчина, атаковавший покупателей, являлся сторонником террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).
Премьер также рассказала, что нападавший был гражданином Шри-Ланки и приехал в Новую Зеландию 10 лет назад. Последние пять лет он находился под наблюдением полиции и спецслужб.
Арден
Ранее сообщалось, что в Турции вынесен приговор мужчине, который напал с ножом на троих российских туристов. За решёткой он проведёт 36 лет — суд назначил ему по 12 лет наказания за каждого пострадавшего.