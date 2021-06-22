Шесть человек погибли во время беспорядков в тюрьме в Мексике

Во время беспорядков в тюрьме мексиканского штата Табаско погибли по меньшей мере шесть человек. Ещё 16 получили ранения. Об этом сообщает издание El Financiero.
По предварительным данным,
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и национальной гвардии. Кроме того, в тюрьму прибыло шесть автомобилей скорой помощи. Не исключается, что число погибших увеличится.
Также сообщается, что десятки родственников заключённых ожидают информации о заключённых у стен тюрьмы.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что бросит в тюрьму жителей страны, которые отказываются делать прививки.