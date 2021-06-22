Шесть человек погибли во время беспорядков в тюрьме в Мексике

Во время беспорядков в тюрьме мексиканского штата Табаско погибли по меньшей мере шесть человек. Ещё 16 получили ранения. Об этом сообщает издание El Financiero.

По предварительным данным, причиной беспорядков послужил спор конкурирующих группировок за контроль над пенитенциарным учреждением.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и национальной гвардии. Кроме того, в тюрьму прибыло шесть автомобилей скорой помощи. Не исключается, что число погибших увеличится.

Также сообщается, что десятки родственников заключённых ожидают информации о заключённых у стен тюрьмы.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что бросит в тюрьму жителей страны, которые отказываются делать прививки.