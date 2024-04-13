Шесть человек погибли в результате стрельбы и поножовщины в Сиднее

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Стрельба и поножовщина произошли в торговом центре пригорода Сиднея Бонди-Джанкшен, сообщило издание The Sydney Morning Herald. По его информации, в результате происшествия погибли шесть человек, еще «множество» получили ранения. На месте работают полицейские.

Поступают сообщения о том, что в результате поножовщины и стрельбы в торговом центре погибли до шести человек. В ближайшие часы в торговый центр, вероятно, будут направлены полицейские из разных районов Сиднея, поскольку осмотр места преступления займет до двух дней, — говорится в сообщении издания.

По предварительной информации, сотрудники ликвидировали одного из стрелков. Также допускается, что нападавших было двое, один из них может все еще находиться на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что два человека получили ранения после стрельбы на праздновании окончания священного для мусульман месяца Рамадан в Филадельфии. По данным СМИ, пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу. Сотрудники правоохранительных органов произвели несколько арестов и конфисковали оружие.