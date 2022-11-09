Шесть человек погибли при землетрясении в Непале

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В западной части Непала произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, еще пятеро пострадали.

По данным полиции, трагедия произошла в результате обрушения здания, вызванного землетрясением. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецком курортном городе Анталье. Оно также ощущалось в Мерсине, Конье и близлежащих городах.

В Перу было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 92 километрах на юго-восток от города Ика. Население города составляет 246 тысяч человек. Очаг залегал на глубине два километра.

Также сообщалось, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Тайване. Еще 142 человека пострадали. Эпицентр землетрясения располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова. Очаг залегал на глубине 10 километров.