Шесть британских компаний введут четырёхдневку в рамках эксперимента

Шесть британских компаний примут участие в пилотном проекте по сокращению рабочей недели до четырёх дней. Эксперимент Day Week UK запустится в Соединённом Королевстве в июне. Он осуществляется по инициативе новозеландских предпринимателей Эндрю Барнса и Шарлотты Локхарт совместно с аналитическим центром Autonomy, а также учёными Оксфордского и Кембриджского университетов и Бостонского колледжа, сообщает газета The Times.

Участники проекта будут работать четыре дня в неделю без сокращения заработной платы в течение шести месяцев. Организаторы собираются использовать модель «100:80:100», которая подразумевает 100% оплату за 80% рабочего времени в обмен на поддержание как минимум 100% производительности труда.

Директор проекта Day Week UK Джо Райл выразил мнение, что идея четырёхдневной рабочей недели становится всё более актуальной. По его словам, этот эксперимент создан с целью показать, что это беспроигрышный вариант для бизнеса и сотрудников. Ожидается, что к эксперименту в ближайшие месяцы присоединятся ещё примерно 20 компаний.

Ранее в Исландии подвели итоги эксперимента по уменьшению рабочей недели до четырёх дней. Исследование организовали городской совет Рейкьявика, правительство Исландии и местные профсоюзы. Участниками стали 2,5 тысячи муниципальных сотрудников из самых разных сфер. Выяснилось, что в течение четырёх рабочих дней производительность труда не изменилась, а условия работы стали лучше.