Шэрон Стоун заподозрила у Трампа детскую травму

Президент США Дональд Трамп в детстве мог перенести психологическую травму. Об этом заявила американская актриса Шэрон Стоун.
Я смотрю на этого человека, и мне кажется, что какими бы ни были его травмы, он мучается и причиняет себе боль, — цитирует её The Telegraph.
Стоун посочувствовала ему и добавила, что наличие этой травмы влияет на многих людей, поддерживающих политика. По мнению знаменитости, у избирателей Трампа «душераздирающий уровень внутренней ярости, и эта ярость возникает из-за чувства незащищённости и боли».
Как писал NEWS.ru Стоун выступила с обвинениями в адрес властей США. Она заявила, что правительство врёт гражданам о ситуации с коронавирусом.
Актриса призвала отдать на президентских выборах голос за кандидата от партии демократов Джо Байдена и избранную им на пост президента Камалу Харрис. Артистка отметила, что женщины во власти могут эффективнее справляться с вопросами, касающимися медицины.