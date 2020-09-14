Шэрон Стоун заподозрила у Трампа детскую травму

https://static.news.ru/photo/ef4b79b2-f6a6-11ea-8245-fa163e074e61_660.jpg Шэрон Стоун Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в детстве мог перенести психологическую травму. Об этом заявила американская актриса Шэрон Стоун.

Я смотрю на этого человека, и мне кажется, что какими бы ни были его травмы, он мучается и причиняет себе боль, — цитирует её The Telegraph.

Стоун посочувствовала ему и добавила, что наличие этой травмы влияет на многих людей, поддерживающих политика. По мнению знаменитости, у избирателей Трампа «душераздирающий уровень внутренней ярости, и эта ярость возникает из-за чувства незащищённости и боли».

Как писал NEWS.ru Стоун выступила с обвинениями в адрес властей США. Она заявила, что правительство врёт гражданам о ситуации с коронавирусом.

Актриса призвала отдать на президентских выборах голос за кандидата от партии демократов Джо Байдена и избранную им на пост президента Камалу Харрис. Артистка отметила, что женщины во власти могут эффективнее справляться с вопросами, касающимися медицины.