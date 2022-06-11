Шеф Пентагона: США надеются на дипломатию по вывозу зерна с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США отдают предпочтение дипломатическому пути решения проблемы с вывозом зерна с территории Украины, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин, пишет РИА Новости. По его словам, Вашингтон рассчитывает, то переговоры приведут к успешному результату.

Во время международной конференции Остина спросили, возможно ли привлечь военно-морские силы США к тому к транспортировке зерна из портов на Украине на Черном море. Сейчас эти гавани заблокированы. Он ответил, что это вполне возможный шаг, но сначала нужно попробовать сформулировать дипломатическое решение проблемы.

Но мы всегда хотим сначала поискать дипломатического решения, и я вижу много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере. И мы надеемся, что случатся правильные вещи, — добавил он.

На текущий момент идут переговоры о возможном возобновлении поставок зерна с Украины. Они проводятся силами ООН и Турции с Россией. Москва при этом отвергает все обвинения со стороны западных стран в том, что она якобы может создавать некие препятствия для вывоза зерновых культур.

Как ранее пояснял президент РФ Владимир Путин, российская сторона не чинит никаких препятствий. Он подчеркивал, что не Россия заминировала порты, а значит, не ей и решать эту проблему. Путин обещал, что страна готова помочь с вывозом зерна, а также напоминал, что есть и более простой путь — по суше, через Белоруссию. Однако условие белорусского лидера Александра Лукашенко таково, что сначала с Минска должны быть сняты санкции.