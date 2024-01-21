Шедший из России танкер заблокировал Босфор Шедший из России танкер под флагом Либерии сломался в Босфоре и заблокировал его

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Транзит судов в проливе Босфор оказался заблокированным из-за танкера, шедшего из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. По его словам, причиной инцидента стала поломка якоря.

У танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор у деревни Кечилик вышел из строя якорь, в результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что танкер шел под флагом Либерии. К судну направлены буксиры береговой охраны для оказания ему помощи.

Ранее сообщалось, что следовавший под российским флагом контейнеровоз Ascalon запросил помощь у береговой охраны Турции из-за проблем с двигателем. Судно направлялось в РФ. Было принято решение отбуксировать его для ремонта на ближайшую верфь.

В середине июня в акватории реки Лены на территории Иркутской области столкнулись два танкера. В результате на одном из них была повреждена емкость с 832 тоннами бензина. После аварии в реке было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов и введен режим чрезвычайной ситуации. Местные власти запретили использование воды из реки для каких-либо нужд.