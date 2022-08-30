Шарль Мишель созвонился с Алиевым и Пашиняном Глава Евросовета Шарль Мишель созвонился с Алиевым и Пашиняном в преддверии трехсторонней встречи

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Шарль Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в преддверии трехсторонней встречи, которая состоится 31 августа в Брюсселе, сообщил Мишель в Twitter. В ходе бесед стороны обсудили процесс нормализации отношений между государствами.

Подготовительные звонки сегодня перед завтрашней четвертой встречей в Брюсселе с президентом Азербайджана Алиевым и премьером Армении Пашиняном, — написал Мишель в соцсети.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, Алиев и Мишель обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также повестку встречи, которая пройдет завтра в Брюсселе.

Глава армянского кабмина Пашинян выразил надежду, что очередные трехсторонние переговоры будут продуктивными, цитирует его Sputnik Армения.

Последняя трехсторонняя встреча состоялась в Брюсселе 22 мая. Стороны условились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. Помимо этого, они обсудили подготовку переговоров по урегулированию отношений между Ереваном и Баку и вопросы, касающиеся Карабаха.