Шарий отреагировал на смерть воевавшего за РФ сына замглавы ЦРУ Шарий назвал самой странной новостью смерть сына замглавы ЦРУ на СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украинский блогер Анатолий Шарий назвал «самой странной новостью дня» информацию о гибели на СВО сына замдиректора ЦРУ Джулианы Глосс. Ее сын Майкл участвовал в боях в зоне спецоперации на стороне российских войск.

Экоактивист из США покинул колледж, где боролся за климат и права женщин. В 2023 году отправился в мировое путешествие, после чего переехал в Россию. Уже в сентябре сам пришел в военкомат в Москве, подписал контракт и прошел подготовку в подмосковном центре «Авангард». Самая странная новость дня, — написал Шарий.

Ранее о смерти Майкла Глосса стало известно со слов журналистов украинского издания УНИАН. 21-летний молодой человек был также сыном ветерана иракской войны Ларри Глосса, который создает программное обеспечение для армии США и стран НАТО. Отмечалось, что он был пацифистом, протестовал против запрета абортов и боролся за климат.

В 2023 году Майкл бросил учебу и отправился в путешествие. По данным журналистов, он подписал военный контракт с МО РФ. Российское военное ведомство эту информацию не комментировало, подробностей о смерти Майкла нет.

Ранее сообщалось, что участник движения «Антимайдан» Олег Пушинский погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, он скончался в госпитале от полученных ран.