Захарова: руководство ФРГ не интересует мнение рядовых избирателей

Фото: Kay Nietfeld/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Олаф Шольц

Низкие рейтинги поддержки в ФРГ правительства Олафа Шольца, особенно по вопросу поставок ракет Taurus на Украину, свидетельствуют о неадекватности политической системы в Берлине, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она отметила, что соцопросы в Германии сейчас показывают самый низкий уровень электоральной поддержки лично Шольца и его правительства за весь период проведения таких опросов с 1997 года.

Что касается Германии, то вы же видите, что представители, вошедшие в правящую «светофорную коалицию», изначально были избраны людьми, голосовавшими за определенные программы, но от этих программ осталась всего лишь часть после формирования коалиционного правительства. Все это соткано из каких-то гибридных кусков, и отсюда, на мой взгляд, невозможность реализовать волю электората, волю народа. И очень сложно определить, где заканчивается воля народа, и начинается воля Вашингтона в контексте того, что происходит в Берлине, — сказала Захарова.

Захарова также отметила, что немецкие политики подменили выполнение выборных обещаний рейтингами узнаваемости. По ее словам, то, насколько реализованы эти обещания, проверить невозможно.

Мнение рядового избирателя в нынешнем руководстве ФРГ вообще не знаю, кого волнует. Волнуют собственные рейтинги узнаваемости. Но они же не говорят о том, что это реализация обещаний, эти рейтинги говорят лишь о том, что человека узнают или не узнают. Ну, возможно, поддерживают исходя из каких-то личных симпатий или антипатий. А насколько реализовано то, что говорилось, или каким курсом страна дальше пойдет — немцев, вообще-то не спрашивают, и люди не имеют возможности это оценить, — сказала представитель МИД.

Ранее сообщалось, что большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus. В ходе голосования 451 депутат проголосовал за, 46 — против, еще 49 человек воздержались. При этом сам канцлер ФРГ выступает против такой инициативы. Как отмечается, представители правительства Германии обеспокоены тем, что ВСУ могут использовать Taurus для ударов по Крымскому мосту.