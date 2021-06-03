Шансы Украины в случае войны с Россией оценили в США

https://static.news.ru/photo/c72aaa0e-c4cb-11eb-aa96-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Украинская армия не обладает малозаметными типами вооружений и комплексами, способными преодолеть сложную российскую противоракетную оборону. Такое мнение высказал Марк Эпископос в статье, опубликованной американским журналом National Interest.

Автор отметил , что серьёзную угрозу для военных объектов на Украине представляют российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Они находятся в Крыму и способны поражать воздушные цели на расстоянии 400 км.

Передовые российские истребители, в том числе грозные Су-35С, без труда справятся с украинскими боевыми самолётами. Они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины при помощи ракет класса «воздух — земля» и управляемых бомб, — считает автор публикации.

По его мнению, на земле Украине не хватает основных боевых танков Т-84 «Оплот». Малое их количество не сможет эффективно противостоять российским танкам Т-90А и модернизированной версии Т-90М. Эпископос подчеркнул, что Россия также имеет на вооружении самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», отличающиеся скорострельностью и высокой дальностью стрельбы.

Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и её современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от гаубиц угрозы, — подчеркнул Эпископос.

Он добавил, что резко изменить такой ход войны может международное вмешательство.

Ранее стало известно, что публицист Марк Эпископос ужаснулся возможностям российской тяжёлой огнемётной системы залпового огня. Об этом он написал в материале The National Interest. По словам автора, с момента принятия на вооружение ТОС-1 прошло уже много лет. Однако именно этот огнемёт по-прежнему можно считать одним из наиболее смертоносных неядерных вооружений в рамках быстро растущего арсенала России.