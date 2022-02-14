«Шансы есть всегда»: Лавров доложил Путину о переговорах с Западом

Шансы договориться есть всегда, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о перспективах прийти к консенсусу с Западом. По мнению министра, необходимо продолжать и наращивать контакты с США и НАТО по вопросам гарантии безопасности российских границ.

Ответы на запрос РФ по трактовке принципа неделимости безопасности неудовлетоврительны, будем добиваться конкретной реакции от каждой страны в национальном качестве, — сказал Лавров.

Ранее Путин назвал расширение НАТО на восток «бесконечным и очень опасным». Российский лидер обсудил с главой МИД ответы США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, позиция Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам.

Основные контуры ответа Москвы на реакцию Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности готовы. Как отметил Песков, окончательно они будут сформулированы, когда это посчитает необходимым президент РФ Владимир Путин.