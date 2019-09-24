https://static.news.ru/photo/4897c7c8-df47-11e9-a882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, поэтому Киеву необходимо этим воспользоваться. Об этом заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

В Европе, куда так стремится Киев, подобные возможности, наоборот, теряются, заявил бывший чиновник в эфире телеканала « 112 Украина ».

Сегодня нам перекрыли (доступ к рынку. — News.ru) по 14 группам переработки продовольствия, и Польша нам, таким европейским, закрыла окно в Европу — вдвое сократила разрешения (на перевозки. — News.ru) из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, — отметил Червоненко.

По его словам, власти должны пользоваться возможностями, которые предоставляет Россия, а не вешать на неё ярлыки.

Ранее News.ru сообщал, что бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала ошибкой президента Украины Владимира Зеленского его выбор кандидата на пост главы МИДа. По её словам, нынешний глава дипломатического ведомства Вадим Пристайко не является тем человеком, с которым захочет разговаривать Россия. Она добавила, что главным минусом Пристайко является его пронатовская позиция.