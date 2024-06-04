«Шанс унизить Макрона»: в США допустили ответ России на действия Франции WP: Москва может ударить по инструкторам из Франции из-за действий Макрона

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин может ответить военным ударом на решение главы Франции Эммануэля Макрона направить военных инструкторов на Украину, заявил колумнист газеты Washington Post Ли Хокстадер. По его мнению, такой шаг был бы удобной возможностью унизить «агрессивного противника России».

Что если Путин распознает блеф Макрона? <...> Путин может усмотреть в ударе по французским военным (на Украине. — NEWS.ru.) <...> шанс унизить Макрона, ставшего одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров, — заметил журналист.

Хокстадер подчеркнул, что действия Макрона слишком рискованны. Их не одобряет французская общественность, которая понимает, что это может кончиться гибелью военных.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против войны с Россией. Он поведал, что близкий к правительству немецкий политик рекомендовал «призвать 900 тысяч резервистов в Германии». Филиппо пообещал не сдаваться и продолжать бороться за мир и за то, чтобы французскую молодежь не втянули в третью мировую войну.

Американская газета The New York Times до этого написала, что союзники по НАТО постепенно приближаются к решению об отправке Киеву военных для обучения бойцов Вооруженных сил Украины. Авторы материала констатировали, что этот шаг еще больше размоет красные линии и способен непосредственно вовлечь США и Европу в вооруженный конфликт.