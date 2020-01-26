https://static.news.ru/photo/0b0173aa-402c-11ea-af7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Власти Шанхая приняли решение приостановить автобусное сообщение с другими регионами страны в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Работа всех остановок для автобусов дальнего следования прекращается с воскресенья, 26 января.

Запрет распространяется на прибывающие и убывающие рейсовые автобусы.

Пневмония, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV, начала распространяться из китайского города Ухань по всему миру. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

ВОЗ признала вспышку нового типа пневмонии чрезвычайной ситуацией в КНР, но воздержалась от объявления международной ЧС. В Китае уже 2 тыс. подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек. Медики успокаивают общественность и утверждают, что порог смертности от новой болезни на данный момент низкий по сравнению с числом заболевших, и призывают к спокойствию и соблюдению мер профилактики.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Госкомитета здравоохранения КНР отслеживают вероятные мутации нового коронавируса, заявил замглавы ведомства Ли Бинь.