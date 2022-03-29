Шаг к новой Украине

Новый раунд российско-украинских переговоров, местом проведения которых стал Стамбул, вместо двух запланированных дней уместился всего в три часа. Эти 180 минут переговорного процесса вопреки высказывавшемуся накануне всеобщему скепсису перевесили все три предыдущих очных раунда общения делегаций Москвы и Киева и наконец-то позволили увидеть (хочется постучать по дереву) свет в конце украинского туннеля.

Или хотя бы подобие света.

Как сообщил глава российской делегации в Стамбуле — помощник президента РФ Владимир Мединский, в ходе нового раунда переговоров Москва сделала «два шага по деэскалации конфликта» навстречу Киеву.

Первый шаг — предложение ускорить возможную встречу лидеров двух стран. Изначально предполагалось, что она будет возможна только после парафирования мирного договора на уровне МИД России и Украины, однако теперь две встречи Москва предлагает провести одновременно.

Второй шаг предусматривает кардинальное сокращение российской военной активности на киевском и черниговском направлениях. Как сообщил в Стамбуле замминистра обороны РФ Александр Фомин, эту активность решено снизить в разы.

При этом до долгосрочного всеобъемлющего урегулирования на Украине далеко, ещё ничего не подписано, потому что и подписывать нечего — никакого взаимоприемлемого мирного соглашения пока нет, его текст только предстоит составить, взвешивая каждое слово, каждый знак препинания.

Кроме того, необходимо чётко понимать, что снижение военной активности на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня. Бои в Донбассе продолжаются — переговоры в Стамбуле на них никак не сказались. Вопрос денацификации Украины также не снят с повестки дня и остаётся одним из наименее проработанных.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как заявил накануне переговоров Владимир Мединский, обсуждение темы денацификации наталкивается на серьёзное сопротивление Киева — украинская сторона настаивает, что эта тема неактуальна.

«Мне кажется, что они не обращают внимания на работу разрешённых на Украине нацистских военных формирований, на их символику, на их подготовку, на их идеологию, на работу разрешённых на Украине неонацистских и экстремистских организаций. Даже на то, как во многих городах Украины и улицы, площади официально названы именами преступников, которые сражались против стран антигитлеровской коалиции», — пояснил Владимир Мединский.

По его словам, к этому вопросу будут снова и снова возвращаться.

«Этот вопрос очень важен для всех тех, кто считает итоги Второй мировой войны базисом современного миропорядка», — добавил он.

Судя по итоговым заявлениям, сделанным после переговоров в Стамбуле, никаких подвижек по этому вопросу нет.

Вообще, вопросов без ответов предостаточно.

Один из них: каким будет статус республик Донбасса, войдут ли они в состав Российской Федерации? Кроме того, как считает глава ДНР Денис Пушилин, Украине вообще нельзя верить, поскольку Киев недоговороспособен.

«Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала», — предупредил Денис Пушилин уже после того, как делегации России и Украины разъехались по домам.

Тем не менее именно на переговорах в Стамбуле впервые обозначились контуры будущих договорённостей между Москвой и Киевом, которые, надо надеяться, устранят первопричину продолжавшегося много лет превращения Украины в антиРоссию и заповедник нацизма 21-го века. То есть впервые хотя бы обозначилась возможность политико-дипломатическим путём добиться решения тех вопросов, которые сделали неизбежным проведение военной спецоперации.

Как же выглядят обозначившиеся на переговорах в Стамбуле опорные точки или проблесковые маячки, указывающие путь к новой Украине, которая больше не должна быть антиРоссией?

Как заявил Владимир Мединский, Украина уже готова стать нейтральным безъядерным государством при предоставлении ей международных гарантий безопасности. В число гарантов, как считает украинская сторона, могут войти постоянные члены Совета Безопасности ООН (в том числе Россия), а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция.

Помощник президента РФ Владимир Мединский Сергей Карпухин/ТАСС

Таким образом, согласившись наступить на горло собственной песне про НАТО, Киев подвёл черту под многолетними попытками всеми правдами и неправдами получить членство в Альянсе, о котором ещё в начале 2000-х всерьёз задумался президент первого Майдана Виктор Ющенко.

Пробиться даже в предбанник Альянса Киеву так и не удалось и, судя по всему, уже не удастся. Так почему тогда не отказаться от того, чего и так не будет? Если договорённость о нейтральном статусе будет зафиксирована документально, это станет одной из главных внешнеполитических побед России, достигнутых после распада СССР и снимающих долгосрочную угрозу её безопасности.

Идём дальше.

По словам Владимира Мединского, Украина отказывается от планов вернуть Крым и Донбасс военным путём. Разве это не потенциальный прорыв? Ведь российская военная спецоперация, судя по многочисленным документальным свидетельствам, полученным в её ходе, в последний момент предотвратила попытку Киева вернуть утраченные регионы в ходе реализации силового сценария, к которому готовились долгие восемь лет.

И надо сказать, что готовились основательно, учитывая те горы накопленного Киевом оружия и те объекты военной инфраструктуры, которые уже уничтожены за более чем месяц боевых действий и которые ещё предстоит уничтожить в ходе пока не завершённой военной спецоперации России.

В свою очередь обращает на себя внимание тот факт, что на переговорах в Стамбуле Россия согласилась не возражать против вступления Украины в Европейский союз.

Вспомним, сколько копий было сломано на эту тему во время Евромайдана 2014 года, участники которого громко кричали, что они не хотят в «таёжный союз» с Москвой, а хотят в Европейский союз с Брюсселем. Поскольку Украина в отличие от России — это Европа. В связи с этим Киев в случае подписания мирного договора с Москвой получит реальную возможность увидеть, насколько его хотят видеть в «общеевропейском доме».

И если выяснится, что в ЕС Украину не ждут, как и в НАТО, винить в этом Москву уже не получится.

В целом переговоры в Брюсселе показали, что действия российских военных на Украине не имеют своей целью её оккупацию на десятилетия и ликвидацию украинской государственности, чего Россия, как считают многие, якобы будет добиваться любой ценой. Уже после переговоров в Москве продолжают звучать голоса, что нельзя останавливаться и нужно непременно штурмовать Киев и другие украинские города.

Вот и глава Чечни Рамзан Кадыров призывает брать Киев.

Однако в то, что это в самом деле реальный сценарий, с учётом последних веяний из Стамбула, верится всё меньше.

Как выясняется, решающий шаг к новой Украине вовсе не требует такого штурма.