Сгоревший Чернобыль сняли с дрона

https://static.news.ru/photo/25c6033a-841b-11ea-99ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот/ facebook.com

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС после десяти дней пожаров превратилась почти в безжизненную территорию. Это теперь не только сгоревший лес, но и полностью уничтоженное село Магдин, наполовину сгоревшее село Личманы.

Последствия пожаров, которые были сняты на видео с беспилотного летательного аппарата в районе реки Уж, опубликованы в Facebook, сообщает argumenti.ru.

Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным, — отметил автор записи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожары, бушующие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, добрались до границы с Белоруссией. Пожарный поезд из Коростени прибыл к населённому пункту Журба в Житомирской области и работает там четвёртый день. Граница от Белоруссии находится в 17 км от зоны возгорания.