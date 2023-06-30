Сгоревшие танки ВСУ опозорили оборонку Запада: новости СВО на вечер 30 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Командование ВСУ решило воздерживаться от применения западных танков и крупных пехотных формирований при атаках на российские позиции, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных. По данным WSJ, причиной стало жесткое сопротивление со стороны ВС РФ, с которым Киев столкнулся в контрнаступлении. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ решили беречь западную технику по просьбе спонсоров, поскольку фотографии с уничтоженными в зоне СВО танками Leopard и AMX, а также боевыми машинами пехоты Bradley стали ударом по репутации предприятий оборонной промышленности Германии, Франции и США. При этом Дандыкин не исключил, что ВСУ экономят технику для атак на других направлениях, в первую очередь, на Южно-Донецком, где пытаются прорваться к Мелитополю.

Минобороны РФ 30 июня опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях были уничтожены 425 украинских военных, 11 боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, три артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», по две гаубицы Д-30, Д-20 и «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град». Средствами ПВО были перехвачены семь снарядов HIMARS, сбиты 10 украинских БПЛА.

Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию для прекращения боевых действий и немедленного вывода войск с Украины без предварительных условий. Лидеры ЕС выпустили соответствующее заявление по итогам саммита в Брюсселе, в котором указали, что КНР как постоянный член СБ ООН несет особую ответственность за поддержание миропорядка.

Колумбийские граждане, находившиеся в ресторане неподалеку от пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске, были осведомлены о том, что находятся вблизи линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках, заявил МИД РФ. В дипведомстве пояснили послу Колумбии Эктору Исидро Аренасу Нейре, что штаб украинских военных являлся законной целью удара ВС РФ 27 июня, посоветовав рекомендовать колумбийцам воздержаться от посещения территорий в зоне боевых действий. Власти Колумбии заявляли, что в Краматорске были ранены трое их граждан.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Владислав Шурыгин высказал мнение, что ракетная атака по командованию украинской армии в Краматорске стала болезненным ударом для ВСУ. Он считает, что для того, чтобы точно оценить масштаб и уровень потерь противника, нужно сперва дождаться, пока из публичного пространства исчезнут какие-то украинские генералы.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области, которое находится в 15 километрах от монумента «Три сестры» на стыке границ России, Украины и Белоруссии. По данным канала, по селу вели огонь из минометов, никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео с ударом ракетой комплекса «Искандер» по украинским военным, окопавшимся у Антоновского моста. По словам Сальдо, в результате атаки были уничтожены 30 бойцов ВСУ, еще с десяток были ранены, остальные спрятались по обе стороны от моста, по ним продолжала работать артиллерия.

Военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что баллистические ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров, которые США могут поставить Украине, по боевой мощи сопоставимы со Storm Shadow, но отличаются устойчивостью к перехватам. По его словам, ATACMS может маневрировать во время полета, чтобы уйти от систем ПВО, поэтому сбивать эти ракеты сложнее.

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