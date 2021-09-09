Севший на мель танкер временно перекрыл Суэцкий канал
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:56, 09 сентября 2021
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Следовавший по Суэцкому каналу под флагом Панамы танкер Coral Crystal сел на мель и временно перекрыл водную артерию для судоходства с севера на юг. Инцидент произошёл на 54-м километре во время следования северного конвоя из Порт-Саида. Вскоре после проведения спасательной операции танкер сняли с мели, и навигация по каналу возобновилась. Из-за ЧП четыре судна придут в пункт назначения с опозданием. Об этом сообщили ТАСС в службе навигации канала.
С помощью двух буксиров его удалось стащить с мели, в настоящее время танкер длиной 225 метров и шириной 32 метра продолжил движение в южном направлении в конечную точку маршрута — Порт-Судан, — заявили в службе навигации.
Между тем в северном направлении движение судов не прерывалось.
Ранее японский контейнеровоз под панамским флагом Ever Given чуть не обрушил всю мировую экономику, заблокировав весь Суэцкий канал на пять дней. Также стало известно, почему корабль перекрыл водную артерию и во сколько это обошлось главе управления каналом.