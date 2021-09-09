Севший на мель танкер временно перекрыл Суэцкий канал

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы Киева к немедленной встрече в «нормандском формате» при отказе выполнять Минские соглашения «внешнеполитической шизофренией». Его слова приводит ТАСС. Ранее в Киеве заявили о готовности провести встречу «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел.

Лавров подчеркнул, что «нормандский формат» должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырёх государств. Это означает создание условий для полного выполнения Минских соглашений. Когда украинская сторона устами своего министра иностранных...