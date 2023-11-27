Северокорейский спутник-шпион заснял Рим и базу ВВС США Корейский спутник «Маллигён-1» сделал снимки Рима и базы ВВС США на Гуаме

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Разведывательный спутник «Маллигён-1», запущенный Северной Кореей 21 ноября, сделал снимок Рима, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По данным агентства, со снимком ознакомился глава государства Ким Чен Ын. Он был удовлетворен качеством снимка и проделанной корейскими специалистами работой по настройке спутника-шпиона.

Ким Чен Ын ознакомился со спутниковым снимком Рима в ходе своего визита в Космический центр при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике КНДР. Также он заслушал доклад о подготовке спутника к использованию. Помимо снимка Рима, главе государства также показали снимки «главных целей», которыми были названы военные базы США в Тихом океане. На одной из фотографий была изображена авиабаза Андерсен на острове Гуам.

Как сообщалось ранее, спутник-разведчик КНДР также сделал снимки других военных объектов США. В частности, были сделаны фотографии атомного авианосца «Карл Винсон», расположенного в южнокорейском Пусане, а также военно-морской базы в Перл-Харборе. Оценивая запуск спутника, глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «Маллиген-1» будет выполнять роль «космического стража» республики, наблюдающего за военными намерениями Запада.