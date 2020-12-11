Северный флот обеспокоен смещением учений НАТО к российской границе

https://static.news.ru/photo/0c14749a-3bb2-11eb-9f98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

НАТО проводит морские учения всё ближе и ближе к российским границам в Арктике, заявил начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин.

Владимир Гришечкин детально остановился на анализе деятельности ВМС США и НАТО в Арктическом регионе, отметил увеличение интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки объединённых вооружённых сил НАТО в данном регионе и смещение районов их проведения к границам РФ, — цитирует РИА Новости пресс-службу СФ РФ.

В ведомстве отметили, что в ответ на рост боевого потенциала НАТО в Арктике Северный флот оснащается новой современной техникой: атомными подлодками, фрегатами и десантными кораблями, ЗРК «Триумф» и «Панцирь», береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».

В настоящее время в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы, — подчеркнул при этом Гришечкин.

Как писал NEWS.ru, эксперты советуют блоку НАТО сохранить комплексный подход в отношениях с РФ, предусматривающий как меры по сдерживанию, так и диалог с Кремлём, говорится в глобальном докладе Альянса. В документе отмечается, что Блок должен реагировать и отвечать на угрозы со стороны Москвы, «враждебные действия, проявляя политическое единство, решительность и последовательность». Специалисты считают, что нормализация отношений с РФ возможна только, если она вернётся к «полному соблюдению международного права».

НАТО считает РФ главной военной угрозой безопасности Альянса минимум до 2030 года. Об этом говорится в отчёте о реформировании Блока «НАТО-2030».