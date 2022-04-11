«Северный фланг Блока»: названа роль Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция нужны НАТО для контроля над Балтийском морем, сообщил военный историк Борис Юлин изданию Pravda.Ru. Если страны войдут в состав Альянса, он сможет разворачивать свои войска возле Санкт-Петербурга. Специалист отметил, что именно нынешние события и приводят к усилению НАТО, хотя должны были не допустить этого.

Эти страны нужны в составе НАТО, потому что они полностью обеспечивают северный фланг Блока и полный контроль над Балтийским морем. Например, НАТО будет полностью контролировать выходы через Финский залив для Балтийского флота. Кроме того, это позволяет силам Альянса развернуть свои войска в непосредственной близости от Санкт-Петербурга и в принципе иметь возможность отрезать центральные районы России от района Баренцева и Белого морей, то есть от Северного Ледовитого океана, — сказал Юлин.

Он добавил, что Швеция с Финляндией обладают сильной армией, которая усилит Блок. Сейчас же в НАТО на северном направлении состоит лишь Норвегия.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Хельсинки подадут заявку в июне первыми.

В свою очередь НАТО разрабатывает планы полномасштабного развёртывания войск на восточных границах в связи с «растущей военной активностью России». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что там уже дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих, что примерно в 10 раз больше, чем несколько месяцев назад. И число их будет расти.