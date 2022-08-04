Северная Македония передаст Украине купленные у нее же самолеты МКД: Северная Македония передаст Украине купленные у Киева в 2001 году четыре Су-25

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Портал МКД сообщил, что власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, купленные у Киева в 2001 году. Скопье нуждался в этих самолетах в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. С 2004 года штурмовики не эксплуатировались и были подготовлены к продаже.

По данным партии «Левица», еще в июне армейские офицеры сообщали, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. Согласно этой информации, ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте, — передает портал.

В Минобороны Северной Македонии журналистам ответили, что точные детали подобных решений будут выведены из-под грифа «секретно» и обнародованы «со временем».

До сих пор принятые решения не нарушали боеготовность нашей армии, — подчеркнули в ведомстве.

В конце июля в македонском военном ведомстве сообщили о передаче Украине танков третьего покодения Т-72, предназначенных к плановой утилизации. После этого единственный танковый батальон в государстве подлежит расформированию, по соглашению с США вместо танков на вооружение армии Северной Македонии поступают бронеавтомобили JLTV. По данным СМИ, Скопье располагало 31 танком Т-72, которые им передала Россия для борьбы с сепаратистами.