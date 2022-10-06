Северная Корея выпустила ракету в сторону Японского моря

Фото: Chao Zhongshe/Xinhua/Global Look Press

Северная Корея в четверг, 6 октября, совершила очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пхеньян осуществляет запуски ракет на фоне проходящего в Совбезе ООН заседания по поводу последних пусков КНДР.

Запуски ракет со стороны КНДР в последнее время участились. Власти Японии 4 октября сообщили о запуске Северной Кореей очередной баллистической ракеты. Она пролетела над территорией Японии в направлении Хоккайдо и префектуры Аомори.

В качестве «ответа» КНДР США и Южная Корея накануне провели испытания баллистических ракет класса «земля — земля». В сторону Японского моря было выпущено четыре ракеты, одна из них упала на территории военной базы и взорвалась.

Ранее сообщалось, что атомный авианосец США «Рональд Рейган» будет передислоцирован в Японское море, в воды к востоку от Южной Кореи, на фоне пусков КНДР баллистических ракет средней дальности. До этого корабль принимал участие в военно-морских учениях совместно с ВМС Японии и Южной Кореи.