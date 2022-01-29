Северная Корея выпустила очередной снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея в очередной раз произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Это подтвердила береговая охрана Японии, сообщает агентство Yonhap.

Об очередном пуске сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. Комитет по этому поводу выпустил сообщение для журналистов. Других подробностей не приводится.

Это уже седьмой пуск с начала года. Так, 27 января южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР двух ракет. Ракеты пролетели 190 км на максимальной высоте около 20 км. Максимальная скорость полёта могла достигать 4–5 чисел Маха. Также 25 января Северная Корея произвела запуски двух крылатых ракет в направлении Восточного моря. Пуски осуществлялись с восточного побережья КНДР.

Ранее сообщалось, что продолжение ракетных испытаний Северной Кореи вызывает всё большее беспокойство ООН. Подобной активности в этой сфере не наблюдалось уже давно. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.