Северная Корея решила закрыть дипмиссии по всему миру Reuters: КНДР закроет более десяти посольств по всему миру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Северной Кореи намерены закрыть дипломатические представительства в Испании, Гонконге и ряде стран Африки, сообщает Reuters. По данным агентства, в ближайшее время может закрыться 25% дипмиссий КНДР в мире.

Агентство сообщило, что на прошлой неделе северокорейские послы нанесли прощальные визиты в Анголу и Уганду. Эти страны с 1970-х поддерживали военное сотрудничество с КНДР, и закрытие посольств может стать «одним из крупнейших внешнеполитических потрясений КНДР за последние десятилетия», отмечает Reuters.

Основатель аналитической структуры NK News Чад О’Кэрролл заявил, что это отразится на возможностях Северной Кореи за рубежом. По его словам, дипломатические представительства КНДР будут закрыты из-за международных санкций и тенденции к отстранению страны от глобального сотрудничества.

Сейчас, по сведениям Министерства объединения Республики Кореи, у Пхеньяна есть официальные дипотношения со 159 государствами. Дипломатические миссии присутствуют в 53 странах.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил власти КНДР в том, что они направили более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами» России для применения на Украине. По его словам, груз был поставлен по морю. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что заявления американской администрации являются слухами. По словам министра, ни для кого не новость, что Вашингтон «постоянно всех во всем обвиняет».