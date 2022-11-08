Северная Корея отвергла слухи о продаже оружия России Reuters: КНДР назвала слухи о продаже оружия России попыткой США запятнать имидж Пхеньяна

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КНДР отвергает сообщения о продаже вооружений России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Там подчеркнули, что подобную информацию Пхеньян расценивает как попытку США запятнать имидж страны.

Северная Корея отрицает сделки по поставке оружия с Россией... Заявляет, что «слухи о сделках о поставке оружия» с Россией — это враждебные попытки США запятнать имидж Северной Кореи, — говорится в сообщении агентства.

В Пхеньяне подчеркнули, что никогда не поставляли оруие Москве и на мерены этого совершать в будущем.

На минувшей неделе Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса сообщило, что США располагают информацией о том, что КНДР тайно поставляет России боеприпасы для ведения боевых действий на Украине. Для противодействия этому Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Пхеньяна.

Тогда власти КНДР категоричной заявили, что США, распространяя подобные слухи, хотят очернить страну и призвали Вашингтон «прекращать глупые слова, придирки и молчать».