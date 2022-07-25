Северная Корея обвинила США в биологическом терроризме

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КНДР обвинила США в «биологическом терроризме», проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран, а также в распространении инфекционных заболеваний. Об этом говорится в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели <...>. Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества, — говорится в сообщении агентства.

ЦТАК сообщил, что в секретном документе госархива США, полученном ещё в 2010 году, сообщалось, что 21 сентября 1951 года американское командование объединённых сил ООН приказало провести в бою в Корее крупномасштабное испытание и проверить эффективность «особого патогена для ведения биологической войны».

Также в Северной Корее заявили, что карта расположения биологических лабораторий США в мире якобы совпадает с картой вспышек различных заболеваний и вирусов, возникающих в последние годы. Большинство этих лабораторий сосредоточены в районах вокруг антиамериканских стран, подчёркивают в Северной Корее.

Неслучайны утверждения о том, что за кулисами <...> кризиса здравоохранения и крупного потрясения от пандемии коронавируса стоят США, — говорится в статье ЦТАК.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил: активная деятельность Соединённых Штатов по созданию биолабораторий недопустима. Понятно, для чего были созданы биолаборатории на Украине, и тому есть определённые доказательства, добавил он, отметив, что на этих предприятиях велись разработки компонентов биооружия.