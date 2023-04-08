Северная Корея испытала подводный ядерный беспилотник ЦТАК: КНДР испытала подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие

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Северная Корея с 4 по 7 апреля проводила испытания стратегического подводного вооружения под названием Haeil 2. Об этом сообщает Центральное тетеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По имеющимся данным, новое вооружение способно нести ядерное оружие.

Отмечается, что беспилотный аппарат курсировал «по эллиптическому и восьмиугольному» маршрутам. В течение 71 часа и 6 минут он прошел расстояние в 1 тысячу километров и произвел детонацию макета ядерного заряда.

Отмечается, что в ходе испытаний конструкторы подтвердили надежность системы и ее «смертоносный потенциал».

Ранее сообщалось, что КНДР 21 марта провела испытания новой системы подводного ядерного оружия. Речь идет о боевых беспилотных аппаратах, предназначенных для уничтожения морских группировок противника. Испытаниями аппаратов руководил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По данным СМИ, он «строго предупредил врагов» — США и Южную Корею — о необходимости прекратить «безрассудные» учения в районе КНДР.