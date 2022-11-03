Сеул сообщил о запуске КНДР баллистической ракеты

Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщили южнокорейские военные, пишет агентство Yonhap.

Северная Корея запускает неуказанную баллистическую ракету в сторону Восточного моря: военные Южной Кореи, — сказано в срочном сообщении.

В Японии на данный момент объявлена тревога, в стране сработала автоматическая система предупреждения, сообщения которой передают по национальному телевидению и в приложениях на телефонах. По данным системы оповещения, ракета пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана. Людей в районах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.

Накануне Северная Корея выпустила шквал ракет в сторону Японского моря, причем одна из них пересекла фактическую границу с Южной Кореей впервые с конца Корейской войны 1950 — 1953 года. По словам южнокорейских военных, Пхеньян выпустил не менее 20 ракет за 10 с небольшим часов.

В начале КНДР выпустила четыре ракеты в Желтое море, два часа спустя — еще три ракеты в Восточное (Японское) море, а примерно через час — более 10 ракет класса «земля-воздух». Ближе к вечеру Северная Корея запустила еще шесть ракет. Также южнокорейские военные заметили более 100 артснарядов, выпущенных с востока КНДР в восточную морскую буферную зону, которая была установлена в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пуск ракет со стороны Пхеньяна, заявил, что все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать действий, способных спровоцировать рост напряженности. Он подчеркнул, что ситуация в регионе достаточно напряженная, поэтому российская сторона призывает стороны сохранять спокойствие.