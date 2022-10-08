Сеул: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: JEON HEON-KYUN/EPA/TASS

Трансляция новостей о запуске ракеты на железнодорожном вокзале в Сеуле

Власти КНДР осуществили запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на военных. До этого представители северокорейской национальной авиационной администрации назвали последние ракетные испытания средством самообороны от прямых угроз со стороны Белого дома.

КНДР осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря, — сообщает агентство.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что США могут эвакуировать свои вооруженные силы из Южной Кореи в случае конфликта с КНДР. По его словам, такой ответ может последовать, если вооруженное столкновение с Пхеньяном приведет к большим потерям среди личного состава армии США.

6 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они были запущены с 15-минутным интервалом и обе упали в море. Позже стало известно, что Южная Корея и США намерены провести совместные морские учения в ответ на ракетные пуски КНДР. Учения запланированы на 7–8 октября.