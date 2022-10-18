Сетевая ошибка: европейцы опасаются диверсий на оптоволоконных кабелях В Европе считают, что Россия оставит ее без интернета и телефона

Фото: europa.eu

Страны ЕС опасаются, что стали объектами подрывной активности со стороны России. В понедельник чешское «ЦРУ» SIS опубликовало доклад о диверсионной деятельности спецслужб РФ, а во вторник в Париже объявили, что опасаются российских диверсий на системах коммуникаций. Сейчас Франция оперативно усиливает охрану линий связи, в первую очередь подводных, после того как подорвали в конце сентября обе нитки газопровода Nord Stream.

Хотя до сих пор не установлено, чьих рук это дело и кому может быть выгодно, чтобы «Северные потоки» никогда не вступили в строй, в Париже (и других европейских столицах) по умолчанию возлагают ответственность за произошедшее на Москву, считая его частью «гибридной спецоперации» против Запада. На этой неделе администрация президента Эммануэля Макрона проводит ряд встреч с экспертами национальных спецслужб и военно-морского флота, чтобы понять, как можно обезопасить национальную инфраструктуру телекоммуникаций от возможных попыток оставить Францию без интернета и телефонной связи.

Что такие попытки могут иметь место, в Париже считают почти что очевидным, хотя эта уверенность никак не обосновывается документально. Даже приглашенные на Елисейские Поля эксперты спецслужб, флота и национального оператора телекоммуникационной отрасли Alcatel Submarine Networks напоминают, что никаким террористам нет смысла покушаться на инфраструктуру связи хотя бы по той причине, что, во-первых, они сами ей пользуются; а во-вторых, поскольку это именно сеть, а не линейная структура, разрыв одной или даже нескольких линий никак не повлияет на работоспособность всей системы: сигнал просто пойдет в обход пострадавшего участка. Поскольку эта всемирная сеть состоит на сегодня из 400 с лишним отдельных кабелей общей протяженностью в 1,3 млн километров, уничтожить ее физически весьма сложно. Вдобавок, все жизненно важные коммуникации — военные, государственные, финансовые и прочие — обязательно продублированы спутниковыми альтернативами, добраться до которых практически невозможно.

Возможно, поэтому в мире еще не было зафиксировано ни одного случая диверсии на линиях оптоволоконной связи. Все обрывы кабелей до сих пор были связаны исключительно с непреднамеренными инцидентами (кабели перерубали якоря судов, рыболовные снасти и т.д.)

Однако в офисе Макрона все равно считают, что террористы (индивидуальные, групповые или спонсируемые враждебным государством) могут устроить подводную диверсию хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, что никакая страна не может ощущать себя в безопасности.

Советники по инфобезопасности французского президента убеждают его в том, что именно отсутствие защиты таких объектов делает их привлекательной мишенью для террористов — пусть не особо разрушительная технологически, но информационно громкая диверсия потребует от саботажников минимум затрат. Но с другой стороны, спецслужбам враждебных государств может быть куда полезнее не уничтожать хабы физически, а подключаться к ним для прослушки международных переговоров, в том числе между военными — а для этого и узлы, и линии связи должны как раз работать бесперебойно. Кстати, несколько лет назад генсек НАТО Йенс Столтенберг обращал внимание именно на такую опасность.

Фото: Trần Tuấn

Впрочем, с точки зрения потенциальных террористов, такие усилия все равно никак не помешают актам саботажа по вышеназванным причинам: в дуршлаге есть смысл затыкать только все дыры без исключения, и даже одна оставшаяся сводит все усилия по защите системы на нет. Глобальные коммуникации защищены от попыток диверсий именно тем, что их сетевая природа чисто технологически обеспечивает устойчивость при любом локальном сбое, случайном или преднамеренно вызванном, подтвердил NEWS.ru эксперт по информационной безопасности Артем Геллер.

Можно провести некоторые аналогии с тем же самым трубопроводом «Северный поток». Оттого, что его повредили, поставки газа прекратятся только на какое-то время, потому что их перенаправят по другим маршрутам. Информационные потоки перенаправляются еще проще и в значительной части перемаршрутизация происходит автоматически, без вмешательства провайдеров. Конечно, если есть возможность построить защиту линий и хабов, маслом кашу не испортишь, но это в любом случае не критично в силу того, что потенциальные злоумышленники прекрасно понимают и сами, что эффект от их действий будет близок к нулю. Более того, всемирные коммуникации сегодня настолько переплетены и взаимозависимы, что любое повреждение их части может ударить по самим же злоумышленникам. Артём Геллер консультант по IT администрации президента РФ

Западные эксперты по информационной безопасности указывают, что Россия — это не единственная теоретическая угроза для телекоммуникационной инфраструктуры, еще есть Китай и Северная Корея.

Для операторов кабелей и правительств представляется невозможным обеспечить охрану линий коммуникаций на всей протяженности, поэтому им придется сосредоточиться на защите хотя бы отдельных узлов этой глобальной «нервной системы» — точек, где несколько отдельных кабелей соединяются между собой. В Европе это Гибралтар (узел выхода на Латинскую Америку и Африку) и Мальта (выход на азиатские хабы). В США — район Нью-Йорка (выход на Европу) и тихоокеанское побережье от Лос-Анджелеса до Сиэтла, там находятся выходы на Азиатско-Тихоокеанский регион. С западной стороны Тихого океана такие хабы находятся в Гонконге, Сингапуре, на тихоокеанском побережье Японии и меньший по числу выходов — в Сиднее.