https://static.news.ru/photo/c47cb284-3926-11ea-b092-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Xinhua/Global Look Press

Сводная сестра герцогини Сассекской, 55-летняя Саманта Маркл заявила, что идея отказаться от части полномочий принадлежала именно её родственнице, а не принцу Гарри.

В программе This Morning на телеканале ITV живущая во Флориде Маркл сообщила, что такое решение, принятое менее чем через два года после свадьбы, стало «грубым нарушением долга» перед королевой Елизаветой II.

Как ранее писал NEWS.ru, сейчас Меган Маркл вместе с сыном Арчи находится в Канаде. Она наслаждается обретённой независимостью и общается с подругой, инструктором по пилатесу Хизер Дорак.