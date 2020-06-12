Сестра Ким Чен Ына пообещала предпринять «следующий шаг» в отношении Сеула

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Пхеньян в ближайшее время предпримет «следующий шаг» в отношении Сеула, заявила первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Я думаю, что, безусловно, пришло время прервать отношения с южнокорейской стороной. Мы в скором времени предпримем следующий шаг, — цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова политика.

По её словам, именно Генеральный штаб Корейской народной армии сделает следующий шаг.

Ранее МИД КНДР порекомендовал политикам в Южной Корее перестать вести бессмысленные разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.

Саммит между США и КНДР впервые состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, по которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое состоялся второй саммит, но он прошёл безрезультатно. Также Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР, а представители рабочих групп двух стран проводили переговоры в Стокгольме. Стороны так и не смогли прийти к соглашению, писал NEWS.ru.