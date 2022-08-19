Сестра Ким Чен Ына отвергла «дерзкий план» Южной Кореи Сестра Ким Чен Ына: КНДР никогда не примет «дерзкий план» Сеула по денуклеаризации

Сестра руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сообщила, что Пхеньян никогда не примет «дерзкий план» Южной Кореи. Он предполагает улучшение экономики страны в обмен на денуклеаризацию. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Я не знаю, с какими наглыми идеями они постучатся в дверь в будущем, но я чётко заявляю, что мы никогда не будем иметь с ними дело, — цитирует агентство заявление Ким Ё Чжон.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль подтвердил свое предвыборное обещание реализовать «дерзкий план» по улучшению экономики Северной Кореи, если та предпримет шаги в сторону денуклеаризации.

Ким Ё Чжон является заместителем директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета ТПК и курирует межкорейские отношения.