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Сестра британского премьер-министра Бориса Джонсона Рейчел раскритиковала риторику брата.

По её мнению, резкие высказывания политика на недавних дебатах достойны порицания.

Мой брат использует слова «сдаться» и «капитуляция», как будто люди, встающие на пути благословенной воли народа, а именно 17,4 миллиона голосов в 2016 году, должны быть повешены, утоплены, четвертованы, обмазаны смолой и обсыпаны перьями, — сказала она.

Младшая сестра премьера выразила надежду, что 26 сентября палате общин удастся достичь согласия, чтобы исключить ситуации подобного рода.

Также она нелестно высказалась о словах брата по поводу депутат Джо Кокс, которую в 2016 году убил ультраправый радикал.

Я считаю, что было особенно безвкусно в отношении тех, кто оплакивает мать, депутата и друга, говорить, что лучший способ почтить её память — это осуществить то, против чего она и её семья выступали — Brexit, — подчеркнула она.

По мнению Рэйчел, недопустимо поминать убитого кем-то парламентария, поддерживая крайне правые взгляды, которые разжигаются из-за такой риторики, передаёт Sky News .

Как писал News.ru, ранее Джонсон заявил, что если будет необходимо, Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения. По мнению политика, британский парламент «парализован» из-за того, что многие «просто не хотят Brexit».