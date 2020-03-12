https://static.news.ru/photo/2913d880-7b3b-11e9-9c1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совет ООН по правам человека приостановил 43 сессию в Женеве. Причиной стало распространение коронавируса.

Об этом в ходе заседания объявила его председатель Элизабет Тичи-Фиссльбергер, передаёт ТАСС.

С согласия Совета мы приостанавливаем работу сессии с 13 марта до дальнейшего уведомления, — сказала она.

В сессии принимали участие представители 47 стран, ни один из них не высказал возражений.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса нового типа на территории России сведена к минимуму, писал NEWS.ru.