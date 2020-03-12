Совет ООН по правам человека приостановил 43 сессию в Женеве. Причиной стало распространение коронавируса.
Об этом в ходе заседания объявила его председатель Элизабет Тичи-Фиссльбергер,
С согласия Совета мы приостанавливаем работу сессии с 13 марта до дальнейшего уведомления, — сказала она.
В сессии принимали участие представители 47 стран, ни один из них не высказал возражений.
К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса нового типа на территории России сведена к минимуму, писал NEWS.ru.
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