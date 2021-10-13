«Серьёзное оружие»: Путин рассказал о преимуществах в ракетах перед США

Российское гиперзвуковое высокоточное оружие летит со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковые, а межконтинентальные ракеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели». Его слова приводит Интерфакс.

При обсуждении вопросов стратегической безопасности ведущая отметила, что Россия разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью 3 Маха. Путин возразил ей.

Нет, нет, нет, 3 Маха — это в Штатах разрабатывают, и то побольше. Наши системы летят со скоростью свыше 20 махов. Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты. Это гораздо более серьёзное оружие, чем вы сказали, — сказал Путин.

Он добавил, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие уже находится на боевом дежурстве. При этом Москва не злоупотребляет этим оружием и никому не угрожает. По словам Путина, в других странах также разрабатывается подобное вооружение. Президент РФ считает, что высокотехнологичное армии мира будут иметь такие системы в ближайшее время.

Ранее Путин заявил, что Россия напрямую готова общаться с НАТО, но не будет отчитываться об учениях на своей территории. Он также отметил, что РФ готова вести переговоры с США о сокращении наступательных вооружений с учётом наличия высокотехнологичного оружия.