Сервисы Google восстанавливают работу

https://static.news.ru/photo/4e683ee2-3e0c-11eb-8913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Работа сервисов компании Google восстанавливается после глобального сбоя.

При этом пользователи продолжают сообщать о проблемах, однако с меньшим масштабом. При работе в YouTube сбои сохраняются в Германии, Польше, Испании, Украине и России. 84% пользователей жалуются на проблемы с доступом к сайту хостинга.

Также незначительные проблемы сохраняются в работе Gmail, поиска Google, магазина Google Play и карт Google, следует из данных сервиса Downdetector.

Как писал NEWS.ru, днём 14 декабря пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Наибольшие проблемы были зафиксированы в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине.

Кроме того, аналогичные проблемы возникли у пользователей других сервисов Google: поиска, карт, почты GMail, Google Диск, и магазина Google Play.