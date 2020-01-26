https://static.news.ru/photo/2492973e-4001-11ea-9f66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Guoping/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация китайского мессенджера WeChat пригрозила пользователям пожизненной блокировкой за распространение слухов об эпидемии в связи с новым коронавирусом.

В настоящее время эпидемия пневмонии <...> продолжает распространяться по всей стране. <...> В то же время различного рода ложные сообщения из разряда «интернет-слухов» и «как говорят» непрерывно усиливают панику, — говорится в заявлении сервиса.

В сообщении также говорится, что девятая поправка к УК КНР предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы за слухи «об опасности, эпидемиях, бедствиях и происшествиях».

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Как ранее писал NEWS.ru, число заразившихся пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 2002 человек. Ранее власти КНР сообщали о 1975 заболевших.