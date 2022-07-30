Сервис Flightradar ограничил доступ к просмотру навигации самолёта Пелоси

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Сервис Flightradar24 ввёл ограничения на просмотр местоположения самолёта спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он изначально направлялся в сторону Азии, сообщает «МК».

Возможно, поэтому, отмечает издание, за лайнером Пелоси в какой-то момент следили порядка 60 тыс. человек. Эксперты высказывали опасения, что в случае посадки борта на Тайване может возникнуть военный конфликт между Китаем и США.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США Boeing C-40С, на котором спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне, пропал с радаров по прибытии в аэропорт Гонолулу, штат Гавайи, о чем свидетельствуют данные, полученные с онлайн-сервиса по отслеживанию авиарейсов FlightRadar. Портал также не предлагает данные об уже совершенной части полета.