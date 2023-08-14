Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Запорожье УНИАН: в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

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Несколько взрывов прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на понедельник, 14 августа, сообщает украинское агентство «УНИАН». Воздушные силы страны передали информацию о летящих в сторону города ракетах, отмечает издание. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сообщают о взрывах в Запорожье. В воздушных силах сообщили о баллистике в сторону города, — передает издание.

Также сообщается, что в контролируемых украинскими силами районах Запорожья объявлена воздушная тревога.

Ранее серия взрывов прогремела в Одессе, власти города объявили воздушную тревогу. Кроме этого, предупреждение об угрозе с воздуха звучало в Киеве, в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

11 августа сообщалось о серии взрывов в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, несколько взрывов прогремели в районе киевского аэропорта Жуляны, а также в Херсоне и Бериславе. Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения об инцидентах в столице и призвал жителей города оставаться в укрытиях.